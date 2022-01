Stand: 17.01.2022 16:41 Uhr Schwerin: Linienbus beschädigt sechs Autos

In Schwerin ist ein Linienbus von der Fahrbahn abgekommen und hat dabei sechs Autos beschädigt. Der Fahrer des Busses und eine Frau, die in einem der Autos saß, wurden leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Montagnachmittag in der Wismarschen Straße. Warum der Busfahrer von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf. Die beiden Leichtverletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Während der Bergungsarbeiten war die Wismarsche Straße gesperrt. | 17.01.2022 16:41

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 17.01.2022 | 17:30 Uhr