Stand: 18.09.2020 06:45 Uhr - NDR 1 Radio MV

Schwerin: Laut Bauministerium deutlich mehr Wohngeld ausgezahlt

Aufgrund von Kurzarbeit und Erwerbslosigkeit infolge der Corona-Krise beziehen derzeit deutlich mehr Haushalte in Mecklenburg-Vorpommern Wohngeld als vor einem Jahr. Die Kommunen haben in diesem Jahr bereits fast so viel Unterstützung ausgezahlt wie im gesamten Jahr 2019. Die Haushalte wurden mit 29 Millionen Euro unterstützt. Der Bedarf geht dem Bauministerium in Schwerin zufolge aber schon wieder leicht zurück. Die Höhe des Wohngeldes hängt vom Einkommen, der Haushaltsgröße und den Miet- beziehungsweise Wohnkosten ab. | 18.09.2020 06:45