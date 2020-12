Stand: 10.12.2020 18:00 Uhr Schwerin: Landtag ändert Geschäftsordnung wegen Corona

Um trotz der Corona-Krise weiter arbeiten zu können, will der Landtag seine Geschäftsordnung ändern. Die Abgeordneten brachten das Vorhaben einstimmig auf den Weg. Sitzungen der Landtags-Ausschüsse dürfen demnach auch als Telefon- oder Video-Konferenz stattfinden. Damit müssen die Parlamentarier nicht mehr persönlich im Schloss in Schwerin zusammenkommen. Außerdem darf das Gesundheitsamt den Plänen zufolge auch Abgeordnete, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, in Quarantäne schicken. | 10.12.2020 18:00