Schwerin: Landesweite Kampagne "Wild aus MV" startet

Der Landesjagdverband will Wildfleisch stärker bewerben. Er startet deshalb am Freitag auf dem Schweriner Schlachtermarkt die landesweite Kampagne "Wild aus MV". Sie soll aufklären und die Nachfrage ankurbeln. Statistisch isst jeder Deutsche jährlich nur etwa ein Kilo Wildfleisch, obwohl es hochwertig ist und die Tiere artgerecht in freier Natur leben. 4.000 Tonnen Wildfleisch werden jährlich in Mecklenburg-Vorpommern erlegt. Die Initiative will auch Wildhändler und Betriebe zusammenbringen, die das Fleisch beispielsweise zu Wurst veredeln und Vorurteile überwinden, etwa dass Wildfleisch streng schmeckt. | 25.06.2021 11:20

