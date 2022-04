Stand: 03.01.2022 08:45 Uhr Schwerin: Landesweit erstes Childhood-Haus eröffnet

Zum 30-jährigen Bestehen der UN-Kinderrechtskonvention hat heute in Schwerin ein sogenanntes Childhood-Haus eröffnet. Es ist eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, die körperliche und sexualisierte Gewalt erlebt haben. Psychologen, Sozialarbeiter und Therapeuten arbeiten unter einem Dach zusammen. Unter anderem gibt es einen speziellen Raum, in dem in geschützter Atmosphäre Befragungen vorgenommen werden können. Kinder müssen dann nicht mehr, wie bisher, vor Gericht aussagen. | 05.04.2022 08:47