Stand: 21.12.2023 18:34 Uhr Schwerin: Landeskunstankauf von Werken einheimischer Künstler

Das Land hat in diesem Jahr für knapp 53.000 Euro Kunst aus Mecklenburg-Vorpommern gekauft. Die 42 Arbeiten stammen von neun Künstlerinnen und Künstlern. Sie erweiteren die Landes-Kunstsammlung, die mittlerweile auf 4.000 Werke angewachsen ist. Laut Kulturministerin Martin sei eine solche Sammlung der zeitgenössischen Kunstszene bundesweit einmalig. Die Werke werden von einer Kommission ausgesucht, der Vertreter der Kunstszene des Landes angehören. Bereits seit 1994 kauft das Land Werke einheimischer Künstler. Zu sehen sind die Skulpturen, Malereien und Fotografien derzeit noch im Kulturministerium in Schwerin. Langfristig sollen die Werke im Zentraldepot in Schwerin präsentiert werden.

