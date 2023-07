Stand: 05.07.2023 06:51 Uhr Schwerin: Land nimmt rückwirkende Kürzung für Freie Schulen zurück

Die Landesregierung wird Freien Schulen im Land Finanzhilfen nicht rückwirkend kürzen. Das hat Bildungsministerin Simone Oldenburg (Die Linke) mitgeteilt. Die neu berechneten Kostensätze sollen nun erst im nächsten Schuljahr in Kraft treten. Gegen die rückwirkende Kürzung der Landeszuschüsse hatte es massiven Protest von Freien Schulträgern, Elternvertretern und der Opposition im Landtag gegeben. Einige Freie Schulen haben bereits das Schulgeld erhöht, andere hatten Klagen gegen ihre Finanzbescheide erwogen. Freie Schulen bekommen laut Schulgesetz Finanzhilfe in Anlehnung an die Personalkosten, die das Land für staatliche Schulen ausgibt. Die Neuberechnung lag Ende Mai vor und sollte rückwirkend für dieses Schuljahr in Kraft treten. Die Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen begrüßte diese Entscheidung. Es bleibe aber die Aufgabe, die betroffenen Schulen weiter zu unterstützen und die Struktur der Finanzhilfen im Schulgesetz zu ändern.

