Stand: 15.10.2021 10:41 Uhr Schwerin: Kran fährt gegen Brücke über B106

In Schwerin ist ein mobiler Kran mit einer Brücke kollidiert. Dabei verletzte sich der 61-jährige Kranfahrer leicht. Der Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr in der Rogahner Straße an einer Brücke der B106. Der Gesamtschaden wird auf 120.000 Euro geschätzt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die B106 wurde kurzzeitig gesperrt. | 15.10.2021 10:40

