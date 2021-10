Stand: 12.10.2021 10:53 Uhr Schwerin: Koffer mit Aufschrift "Bombe" auf dem Marienplatz

Am Montagnachmittag ist der Polizei ein auf dem Schweriner Marienplatz abgestellter Koffer mit der Aufschrift "Bombe" gemeldet worden. Nach Eintreffen der Beamten hatte sich der Fund aber schnell als schlechter Scherz herausgestellt, als einer der Tatverdächtigen den Koffer an sich nahm und von einem Spaß sprach. Videoaufnahmen zeigen laut Polizei drei Männer zwischen 28 und 40 Jahren, wie sie den Koffer am Schweriner Marienplatz abstellten. Gegen die drei Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet – wegen Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. | 12.10.2021 10:53

