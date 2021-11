Stand: 15.11.2021 06:34 Uhr Schwerin: Kleinkind aus Fenster gefallen

Am Sonntagnachmittag ist in Schwerin ein Kleinkind in der ersten Etage eines Mehrfamilienhauses aus dem Fenster gefallen. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten befand sich das Kind bereits wieder in der Wohnung seiner Familie. Augenscheinlich blieb der fast drei Jahre alte Junge unverletzt, stand aber unter Schock und wurde daher zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Auch wenn der Polizei zufolge derzeit einiges für einen Unglücksfall spricht, ermittelt das Kriminalkommissariat Schwerin weiter zu den genauen Umständen. | 15.11.2021 06:34