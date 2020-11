Stand: 15.11.2020 08:22 Uhr Schwerin: Kleidung am Seeufer löst Suchaktion aus

Aufgrund am Ufer liegender Bekleidungsstücke haben Feuerwehr und Polizei am Ostorfer See in Schwerin am Samstagabend eine groß angelegte Suche gestartet. Mit zwei Booten, einem Hubschrauber und mehreren Streifenwagenbesatzungen waren die Einsatzkräfte vor Ort. Gefunden wurde allerdings niemand. | 15.11.2020 08:22