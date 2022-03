Stand: 14.03.2022 19:18 Uhr Schwerin: Kinder finden Kriegsmunition in Ostorfer See

Zwei Kinder im Alter von 11 und 12 Jahren haben am Montag beim Spielen am Ostorfer See eine Mörsergranate im Uferbereich gefunden und aus dem Wasser gezogen. Wie die Polizei mitteilte, rief einer der anwesenden Erwachsenen die Beamten, die daraufhin den Einsatzort weiträumig absperrten. Die Mörsergranate wurde vom Munitionsbergungsdienst geborgen. Ob sie noch zündfähig war, wird nun geprüft. | 14.03.2022 19:18