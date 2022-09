Stand: 01.09.2022 13:41 Uhr Schwerin: Kind von Radfahrer angefahren - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Schwerin sucht nach einem Radfahrer, der am Mittwoch ein zweijähriges Kind angefahren haben soll. Der Junge hatte laut Polizei zusammen mit seinem Vater eine Straße überquert, als er von dem Radfahrer von hinten angefahren wurde und zu Boden stürzte. Der Zweijährige musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen: Der Vorfall ereignete sich in der Hamburger Alle in Höhe der Magdeburger Straße gegen 17:45 Uhr. | 01.09.2022 13:40

