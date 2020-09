Stand: 26.09.2020 12:58 Uhr - NDR 1 Radio MV

Schwerin: Keine weiteren Infektionen im Umfeld der Friedensschule

Im Fall der Corona-Infektion eines Schülers der Schweriner Friedensschule gibt es vorerst keine weiteren Infektionen. Zwei Geschwisterkinder und die Eltern waren am Freitag getestet worden - das Ergebnis ist bei allen negativ. Die Familie befindet sich in Quarantäne. Das Gesundheitsamt schließt Kontaktpersonen in der Schule des Jungen aus. Er hatte am vergangenen Montag die ersten Symptome gezeigt. Die beiden Tage vorher war das Kind nicht in der Schule. Wo der Schüler sich angesteckt hat, ermittelt das Gesundheitsamt derzeit noch. | 26.09.2020 12:58