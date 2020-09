Stand: 18.09.2020 09:47 Uhr

Schwerin: Keine Corona-Verstöße am Goethe-Gymnasium

Am Goethe-Gymnasium in Schwerin hat sich der Vorwurf von Corona-Verstößen dem Gesundheitsamt zufolge nicht bestätigt. Eltern hatten die Befürchtung geäußert, dass an der musikorientierten Schule Hygieneregeln nicht eingehalten werden. Das Gesundheitsamt hat sich am Donnerstag vor Ort von der Umsetzung des Hygieneplans überzeugt. Die Probenräume für Chöre und Bläserklassen sind wegen ihrer Deckenhöhe und der guten Belüftung geeignet. Außerdem kann ein größerer Mindestabstand eingehalten werden, so die Hygieneärztin des Gesundheitsamtes. | 18.09.2020 09:47