Stand: 29.09.2021 17:35 Uhr Schwerin: Kaufinteressent für Freizeitbad "Belasso"

Für das Freizeit-Bad "Belasso" in Schwerin gibt es einen Kaufinteressenten. Dabei handelt es sich um die AIM SPA Deutschland GmbH. Am Mittwochnachmittag beschloss der Aufsichtsrat der Schweriner Stadtwerke, Kaufverhandlungen aufzunehmen. Das "Belasso" gehört einer Tochterfirma der Stadtwerke. Die FIT Freizeit- Infrastruktur- und Tourismusservice Schwerin GmbH hatte es viele Jahre an einen Betreiber aus dem Harz verpachtet, dieser konnte zuletzt keine Miete mehr zahlen. Das "Belasso" ist seit ein paar Monaten geschlossen. Nun soll der ganze Sportpark verkauft werden. Die AIM SPA Deutschland GmbH hat bereits im Frühjahr das Freizeitbad "Wonnemar" in Wismar gekauft. | 29.09.2021 17:35

