Stand: 06.08.2022 08:41 Uhr Schwerin: Junger Radfahrer nachts von Auto erfasst

Ein 19-jähriger Radfahrer ist in der Nacht zu Sonnabend in Schwerin von einem Auto erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr er bei Rot ohne sein Tempo zu verringern über eine Kreuzung, wo er mit einem von links kommenden Wagen kollidierte und in einen Graben geschleudert wurde. Der schwer verletzte junge Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf 15.000 Euro. | 06.08.2022 08:06