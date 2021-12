Schwerin: Jugendlicher auf Marienplatz niedergestochen Stand: 08.12.2021 15:25 Uhr Die Schweriner Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl gegen einen 19-jährigen Schweriner wegen Mordversuchs beantragt. Ihm wird vorgeworfen, am Dienstagnachmittag im Stadtzentrum einen 16-Jährigen mit einem Messer angegriffen zu haben.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der Tatverdächtige ohne Vorwarnung auf den Jugendlichen mehrfach eingestochen haben, als dieser am Marienplatz aus einer Straßenbahn ausstieg. Hierfür gebe es Zeugen. Anschließend sei er geflüchtet. Der Jugendliche aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim wurde im Krankenhaus notoperiert. Sein Zustand ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft mittlerweile stabil.

Mutmaßlicher Täter stellte sich der Polizei

Der 19-jährige Tatverdächtige habe sich am Abend in Begleitung seines Vaters in einer Polizeiwache gestellt und sei sofort festgenommen worden, hieß es. Das Motiv des Angriffs ist noch unklar, bekannt ist aber, dass sich der Tatverdächtige und das Opfer bereits vorher gekannt hatten. Weil die Tat als Mordversuch gewertet wird, für den eine mehrjährige Haftstrafe droht, gehen die Ermittler beim Beschuldigten von bestehender Fluchtgefahr aus. Der Tatverdächtige wohne noch bei seinen Eltern und sei bisher nicht vorbestraft, so die Justizbehörde.

