Stand: 20.09.2021 11:50 Uhr Schwerin: Jüdische Gemeinde beim "Sukkot XXL"

Die Jüdische Gemeinde Schwerin beteiligt sich an dem deutschlandweiten Projekt "Sukkot XXL". Das jüdische Laubhüttenfest beginnt heute Abend bei Sonnenuntergang und dauert genau eine Woche. Dazu wurde dazu im Burggarten am Schloss eine besondere Laubhütte, eine Sukka, errichtet, die an den Auszug der Juden aus Ägypten erinnern soll. In der Sukka sollen sich dann die Besucherinnen und Besucher eine Woche lang treffen, um zu reden und zu essen. Außerdem sind im Schloss mehrere Konzerte und Gesprächsrunden geplant. | 20.09.2021 11:50