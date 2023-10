Stand: 11.10.2023 19:53 Uhr Schwerin: Israelische Flagge von Fahnenmast gerissen

Am Mittwoch Nachmittag hat ein Unbekannter die vor dem Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung gehisste israelische Flagge vom Mast gerissen. Laut Polizei hatte der Täter "augenscheinlich" einen Migrationshintergrund. Der Vorfall wurde von einer Passantin beobachtet. Landesinnenminister Christian Pegel (SPD) verurteilte die Tat scharf: "Wir stehen an der Seite Israels und sind in Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen. Unsere gehisste Flagge als Zeichen der Solidarität mutwillig abzureißen, ist Zeichen für ein fehlendes Verständnis für den Wertekanon in Deutschland. Dieses Vorgehen ist kein Akt der Meinungsfreiheit, sondern ein Angriff auf die Unterstützung für die Opfer der brutalen und schrecklichen Angriffe der Hamas auf Zivilisten in Israel." Die Polizei ermittelt.

