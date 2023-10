Stand: 13.10.2023 18:20 Uhr Schwerin: Israel-Kundgebung mit 120 Teilnehmern

In Schwerin haben am Abend Menschen ihre Solidarität mit Israel gezeigt. Bei einer Kundgebung auf dem Marktplatz versammelten sich rund 120 Teilnehmer. Die Teilnehmer der Kundgebung entzündeten Kerzen und stellten diese in Form eines David-Sterns auf. Einige hatten zudem Israel-Flaggen dabei. Ein breites Bündnis aus Verbänden in und um Schwerin sowie demokratische Parteien hatten zu der Versammlung aufgerufen. Mit der Demonstration sollte ein klares Zeichen gegen den Überfall der islamistischen Hamas in der vergangenen Woche gesetzt werden. Laut Polizei verlief die Veranstaltung friedlich. In Rostock hatten bereits am Donnerstag Demonstrierende ihre Solidarität mit Israel gezeigt - dort kamen mehr als 300 Menschen.

