Schwerin: Illegale Party von der Polizei aufgelöst

Eine nicht angemeldete Feier hat die Polizei bei Schwerin aufgelöst. Am Stadtrand waren rund 250 Menschen zusammen gekommen. Den Polizisten gegenüber gaben sie an, den 18. Geburtstag einer Freundin zu feiern. An einem ehemaligen Verladebahnhof der Bundeswehr in den Göhrener Tannen hatten die Feiernden Sonnensegeln aufgespannt, für Musik gesorgt und Getränke ausgeschenkt. Als Veranstalter machten die Beamten einen 25-jährigen Mann aus - er soll nur widerwillig den Weisungen der Beamten nachgekommen sein. Erst nach Lautsprecherdurchsagen verließen die Partygäste das Gelände. Die Polizei war nach Angaben eines Sprechers mit acht Streifenwagen im Einsatz. Eingegriffen haben die Beamten, weil die Party nicht angemeldet war, der Eigentümer des Geländes nicht informiert wurde und weil nach den Corona-Regeln Feiern dieser Art nicht zulässig sind. | 17.08.2020 10:00