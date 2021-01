Stand: 29.01.2021 17:07 Uhr Schwerin: IHK kritisiert stockende Auszahlung der Corona-Hilfen

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Schwerin übt massive Kritik an den stockenden Auszahlungen von Corona-Hilfsgeldern. Dies gehe nach wie vor zu langsam, sagte IHK-Präsident Matthias Belke in Schwerin. "Die wirtschaftliche Widerstandskraft unseres Bundeslandes steht derzeit auf dem Prüfstand", sagte Belke. Nach den Ankündigungen weiterer Hilfsprogramme im Herbst sei mittlerweile "in vielen Fällen die Stimmung bereits ganz massiv gekippt", sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Siegbert Eisenach. Beide forderten eine Öffnungsperspektive für Unternehmen, die derzeit schließen müssen. | 29.01.2021 17:06