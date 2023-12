Stand: 17.12.2023 10:54 Uhr Schwerin: Heute vor dem Staatstheater Weihnachtslieder singen

Am Alten Garten sollen am 3. Advent Weihnachtslieder erklingen. Auf dem Platz vor dem Mecklenburgischen Staatstheater beginnt heute um 18 Uhr die Veranstaltung "Schwerin singt". Organisator Ulrich Barthel hat angekündigt, dass etwa 180 Chorsänger vor Ort sein werden, um Passanten zum Mitsingen zu animieren. Am Samstag fand in Rostock erstmals eine ähnliche Aktion statt. Zwei Profi-Musiker spielten bekannte Melodien und rund 200 Menschen stimmten spontan ein. Einnahmen aus dem Glühweinverkauf wurden an Charisma e.V. gespendet, einen Verein, der wohnungslose Frauen und Familien unterstützt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 17.12.2023 | 10:00 Uhr