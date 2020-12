Stand: 11.12.2020 18:50 Uhr Schwerin: Helios-Klinik reduziert Bettenkapazität

Weil 60 Mitarbeiter sich derzeit in häuslicher Quarantäne befinden, reduziert die Helios-Klinik in Schwerin ihre Kapazität um 75 Betten. Außerdem werden ab sofort vier Operationssäle weniger betrieben. Mittlerweile sind 29 Klinikmitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Die Notaufnahme bleibe geöffnet und alle notwendigen Operationen könnten durchgeführt werden, so ein Sprecher der Klinik. | 11.12.2020 18:50