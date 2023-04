Stand: 21.04.2023 06:42 Uhr Schwerin: Helios-Kinderstation wegen Brand evakuiert

Bei einem Brand in der Kinderpsychiatrie der Helios Kliniken in Schwerin sind zwei Menschen verletzt worden. Kurz nach vier Uhr hatte der Feuerwehr zufolge eine Brandmelde-Anlage in einem der Zimmer ausgelöst. 21 Kinder und vier Betreuungspersonen hätten die Station schon verlassen, als die Feuerwehrleute eintrafen. Der Brand ist inzwischen gelöscht. Laut Polizei ist der betroffene Stationsbereich gesperrt, die Patienten sind provisorisch in einem anderen Bereich untergebracht. Eine schwer verletzte 15-Jährige sei mit Brandverletzungen in eine andere Klinik gebracht worden. Ein Pfleger habe sich beim Versuch, das Feuer selbst zu löschen, verletzt. Die Brandursache ist noch unklar.

