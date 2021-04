Stand: 07.04.2021 12:27 Uhr Schwerin-Hamburg: Zugverkehr drei Stunden lang unterbrochen

Auf der Schnellstrecke zwischen Hamburg und Schwerin hat ein Lokführer am Morgen bei Büchen in Schleswig-Holstein eine tote Person nahe der Gleise entdeckt. Nun ermittelt die Kripo vor Ort zu den Todesumständen und sichert Spuren. Nach Bahnangaben war die Strecke am Mittwochvormittag drei Stunden lang gesperrt. Alle Verbindungen zwischen Hamburg und Berlin sowie Hamburg und Schwerin fielen aus. Laut Bahn kann es weiterhin zu Verspätungen kommen. | 07.04.2021 12:27