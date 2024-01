Stand: 11.01.2024 13:40 Uhr Schwerin: Haftbefehl wegen Menschenhandels und Zwangsprostitution

Wegen des dringenden Verdachts des Menschenhandels und der Zwangsprostitution hat das Amtsgericht Schwerin Haftbefehl gegen eine 44 Jahre alte Frau erlassen. Die Thailänderin war am Dienstag im Zuge einer Razzia in mehreren norddeutschen Bundesländern festgenommen worden. Sie soll mit den Taten rund 1,5 Millionen Euro eingenommen haben. Rund 80 Beamte hatten zeitgleich vier Bordelle und drei Wohnungen durchsucht. Der Behörde zufolge wird gegen vier Beschuldigte im Alter von 22 bis 44 Jahren ermittelt. Bei der Razzia wurden 13 Frauen aus Thailand und Vietnam angetroffen, die sich offenbar unerlaubt in Deutschland aufhalten.

