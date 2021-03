Stand: 10.03.2021 15:08 Uhr Schwerin: Grüne sehen Chance für Werften in MV

Die Grünen sehen im Bau klimafreundlicher Schiffe eine Zukunft für die krisengeschüttelten Werften in Mecklenburg-Vorpommern. Diese Neuausrichtung müsse von Bund und Land unterstützt werden, forderten die Spitzenkandidaten für die Bundestags- und die Landtagswahl in MV, Claudia Müller und Harald Terpe, am Mittwoch in Schwerin. Der Druck auf die Reeder wachse, Schiffe mit klimaschonenden Antrieben anzuschaffen, sagte Müller. Ein Neun-Punkte-Plan, den Müller und Terpe vorlegten, sieht außerdem vor, ein nachhaltiges Schiffsrecycling in Mecklenburg-Vorpommern aufzubauen. | 10.03.2021 15:08