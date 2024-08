Schwerin: Großbrand einer Lagerhalle verursacht Millionenschaden

Stand: 18.08.2024 06:35 Uhr

In Schwerin-Wüstmark ist am frühen Samstagabend eine Lagerhalle in Brand geraten. Rund 100 Einsatzkräfte waren vor Ort. Verletzt wurde niemand. Der Pächter sprach von einem Millionenschaden.