Stand: 05.12.2020 18:25 Uhr Schwerin: Gesundheitsamt schließt Brinckman-Grundschule

Das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt hat am Sonnabend die Grundschule John Brickman geschlossen. Das sei eine Schutzmaßnahme zur Eindämmung des Corona-Ausbruchs in der Einrichtung, hieß es von der Stadt. Die Schließung sei erforderlich, weil ein Ausbruch an der Schule nicht mehr eingegrenzt werden könne. Für alle Schüler und Mitarbeiter wurde eine 14-tägige Quarantäne angeordnet. Bis zum 18. Dezember bleibt die Brinckman-Grundschule komplett geschlossen. | 05.12.2020 18:25