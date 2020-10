Stand: 04.10.2020 07:34 Uhr Schwerin: Gekenterter Kajakfahrer zufällig entdeckt

Ein Kajakfahrer hatte am Sonnabend auf dem Schweriner Außensee Glück im Unglück. Laut Polizei war der Mann bei Windstärke fünf ins Wasser gefallen und nicht mehr aus eigener Kraft in sein Kajak gekommen. Zufällig suchten in dem Gebiet zu dieser Zeit Rettungskräfte nach einem vermissten Segler, dabei war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Die Besatzung entdeckte den Kajakfahrer im Wasser - und lotste die Rettungskräfte zu ihm. Der Mann wurde nach kurzer Zeit unverletzt gerettet. | 04.10.2020 07:35