Stand: 11.06.2022 13:17 Uhr Schwerin: Gedenktafel erinnert an Volksschauspielerin Marga Heiden

In Schwerin ist am Sonnabend eine Gedenktafel für die bekannte Volksschauspielerin Marga Heiden enthüllt worden. Im Beisein von Rolf Petersen, Direktor der Fritz-Reuter-Bühne und Andreas Auer, ihrem langjährigen Schauspielpartner sowie ihrer Tochter Katrin Sass und weiterer Familienangehöriger und Weggefährten wurde die Bronzetafel an der Dr. Hans-Wolff-Straße 77 eingeweiht. Sie soll an das lange und erfolgreiche Leben der Schwerinin erinnern. Mit ihrer Bühnenlaufbahn von über 70 Jahren war sie die dienstälteste Schauspielerin am Mecklenburgischen Staatstheater. Marga Heiden verstarb 2013 - kurz nach ihrem 92. Geburtstag. Die Gedenktafel sollte ursprünglich zu ihrem 100. Geburstag am 21. November letzten Jahres enthüllt werden - dies musste aber Corona-bedingt verschoben werden. | 11.06.2022 13:15

