Stand: 26.01.2021 13:40 Uhr Schwerin: Gedenken an Opfer der NS-Euthanasie

In Schwerin ist der Opfer der Euthanasie während des Nationalsozialismus gedacht worden. Auf Initiative des Landesverbandes Sozialpsychiatrie wurde an die Ermordung und Zwangssterilisierung von Behinderten auch in Mecklenburg-Vorpommern erinnert. Allein im Nordosten sind rund 2.000 Menschen der NS-Euthanasie zum Opfer gefallen, Deutschlandweit 300.000. Das bundesweite Gedenken an die Opfer der Nationalsozialismus findet morgen am 27. Januar statt. An diesem Tag war 1945 das Vernichtungslager Auschwitz befreit worden. | 26.01.2021 13:40