Stand: 12.01.2021 07:23 Uhr Schwerin: Fünf Verletzte bei Unfall mit Rettungswagen

Bei einem Unfall mit einem Rettungswagen sind in Schwerin fünf Menschen verletzt worden. Durch die Kollision in der Ludwigsluster Chaussee kippte der RTW am Dienstagmorgen auf die Seite. Die Besatzung, ein Notarzt und ein Patient sowie ein Mensch in einem weiteren Auto wurden nach Angaben der Polizei verletzt. Die Unfallursache ist noch nicht geklärt. | 12.01.2021 07:23

