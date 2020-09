Stand: 06.09.2020 15:17 Uhr - NDR 1 Radio MV

Schwerin: Fünf Außenborder von Angelverein gestohlen

Ein Fall von Bootsmotoren-Diebstahl beschäftigt die Polizei in Schwerin. Unbekannte Täter hatten in der Nacht auf Sonntag fünf Außenborder von Booten eines Angelvereins gestohlen, im Wert von insgesamt 34.000 Euro. Zudem hatten die Diebe mehrere Boote losgeschnitten, die dann auf dem Wasser trieben. Ein Mitglied des Angelvereins hatte am Morgen bemerkt, dass das Tor aufgebrochen wurde und hatte dann die Polizei alarmiert. | 06.09.2020 15:16