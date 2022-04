Stand: 19.04.2022 17:09 Uhr Schwerin: Früherer Intendant Waszerka gestorben

Ingo Waszerka, von 1993 bis 1999 Schauspielintendant am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin, ist tot. Er starb am vergangenen Wochenende an den Folgen einer Lungenentzündung. Der Dramaturg, Regisseur und Schauspieler, 1939 in Breslau geboren, arbeitete seit 1965 an verschiedenen deutschen Theatern. In Schwerin entwickelte er die Schloßfestspiele und das "Europäische Theaterfestival". Aus Protest gegen die Etatkürzungen für die Theater kündigte Waszerka 1999 seinen Vertrag in Schwerin und übernahm die Leitung der Bad Hersfelder Festspiele. | 19.04.2022 17:08