Stand: 24.10.2020 06:37 Uhr Schwerin: Freiwillige pflanzen 2.000 Bäume fürs Klima

In Schwerin soll ein Klimawald entstehen. Heute pflanzen freiwillige Helfer im Stadtteil Mueßer Holz dafür 2.000 Bäume. Auf einer Fläche der Wohnungsgesellschaft Schwerin sollen 1.000 Roteichen, 500 Winterlinden und 500 Hainbuchen in die Erde. Zu der Aktion haben der Verein Pro Schwerin und Fridays for Future aufgerufen. Bereits im vergangenen Jahr wurden für den Klimawald 1.000 Bäume gepflanzt. | 24.10.2020 06:40