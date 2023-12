Schwerin: Frau versucht offenbar, Abschiebung zu verhindern Stand: 20.12.2023 10:01 Uhr Im Zusammenhang mit einer geplanten Abschiebung hat es in einer Kirchengemeinde in Schwerin am Mittwochmorgen einen größeren Polizeieinsatz gegeben.

Beim Versuch, zwei Iraker für eine geplante Abschiebung abzuholen, ist die Polizei am Mittwochmorgen im Schweriner Stadtteil Müßer Holz auf Wiederstand gestoßen. Den Angaben einer Polizeisprecherin zufolge sollten ein 18 Jahre und ein 22 Jahre alter Iraker abgeschoben werden.

Mehrere Streifenwagen vor Ort

Die Lage habe sich anders entwickelt als geplant, denn eine Frau habe versucht, dies zu verhindern, so die Sprecherin. In welcher Beziehung sie zu den Irakern steht, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei bat die Anwohner, das Gebiet zu meiden. Mehrere Streifenwagenbesatzungen seien vor Ort.

Die Kirchengemeinde befindet sich in einer kleinen Straße am Rande eines Plattenbaugebiets statt. Beamte sind in Schutzausrüstung vor Ort, zwei Krankenwagen stehen bereit.

