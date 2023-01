Stand: 09.01.2023 08:40 Uhr Schwerin: Feuer in leerstehender Wohnung im Plattenbau

Ein Feuer hat Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Schwerin am Sonntagabend vorübergehend zur Flucht gezwungen. Wie eine Polizeisprecherin sagte, brach das Feuer in einer sonst leerstehenden Wohnung im zweiten Obergeschoss des Plattenbaus im Stadtteil Mueßer Holz aus. Die Feuerwehr half, einige Bewohner aus den Wohnungen zu holen. Sie konnte das Feuer löschen. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und prüft, wer überhaupt Zugang zu der Einraumwohnung hatte. Die Mieter konnten später in ihre Wohnungen zurück. Der Schaden wurde auf eine fünfstellige Summe geschätzt.

