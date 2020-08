Stand: 26.08.2020 08:05 Uhr - NDR 1 Radio MV

Schwerin: Feuer bei Schoeller Allibert - Schaden unklar

Bei Schoeller Allibert in Schwerin hat es es in der Nacht zu Mittwoch gebrannt. Gegen 23 Uhr kam es bei dem Verpackungsunternehmen zu einem Feuer, das durch Schweißarbeiten ausgelöst wurde. Verletzt wurde niemand und das Feuer konnte schnell wieder gelöscht werden. Allerdings hatte sich laut Einsatzleitstelle starker Rauch entwickelt. Die Polizei geht aktuell von fahrlässiger Brandstiftung aus. Ein Brandursachenermittler ist am Mittwoch vor Ort. Wie teuer der Schaden wird, ist noch unklar. | 26.08.2020 08:04