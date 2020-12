Stand: 21.12.2020 06:55 Uhr Schwerin: Erste Elektroladesäulen gehen in Betrieb

Von insgesamt 30 neuen Elektroladesäulen in Schwerin sind die ersten ab heute im Betrieb. Am Stadthaus und vor dem Hauptbahnhof können Fahrer von elektrisch angetriebenen Autos ihre Fahrzeuge aufladen. Zehn werden im Parkhaus des Schweriner Stadthauses aufgestellt, der Rest verteilt sich auf das gesamte Stadtgebiet. Der Aufbau soll Mitte kommenden Jahres abgeschlossen sein. An jeder der neuen Ladesäulen können zwei Fahrzeuge - auch Elektrofahrräder und Roller - aufgeladen werden. Laut Bundesverband Energie- und Wasserwirtschaft gibt es - Stand Oktober - rund 320 öffentlich zugängliche Säulen in Mecklenburg-Vorpommern. | 21.12.2020 07:00