Stand: 14.10.2022 16:02 Uhr Schwerin: Entwarnung nach Gasleck - Reparaturarbeiten laufen

Nach einem Gasleck in der Nähe des Eckhofplatzes in Schwerin hat die Feuerwehr Entwarnung gegeben. In einer Gasleitung sei es am Freitag ohne ersichtlichen Grund zu einem Leck gekommen, was durch Blasenbildung auf dem Bürgersteig sowie einen entsprechenden Geruch aufgefallen sei, teilte die Berufsfeuerwehr mit. In Rücksprache mit dem Gasversorger wurde die Warnmeldung aufgehoben. Laut Informationen der Stadtwerke Schwerin tritt inzwischen kein Gas mehr aus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 14.10.2022 | 11:00 Uhr