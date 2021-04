Stand: 23.04.2021 16:46 Uhr Schwerin: Eltern und Kinder demonstrieren für Schul- und Kita-Öffnungen

Gut 60 Menschen haben am Nachmittag vor der Staatskanzlei in Schwerin die sofortige Öffnung von Schulen und Kitas in Mecklenburg-Vorpommern gefordert. Unter den Demonstranten waren viele Eltern mit ihren Kindern. Die Voraussetzungen für Kinder in den Kitas und Präsenzunterricht in den Schulen mit einer Teststrategie und Impfangeboten für die Lehrkräfte seien längst geschaffen, so die Organisatoren. Die psychischen Auswirkungen würden immer größer, Bildungslücken seien kaum aufzuholen. Ein Sprecher des Bildungsministeriums erklärte, dass die Situation in der Intensivmedizin derzeit eine Öffnung von Schulen nicht möglich mache. | 23.04.2021 16:46