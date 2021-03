Stand: 11.03.2021 19:30 Uhr Schwerin: Eklat im Landtag um abfällige Bemerkungen

Im Landtag in Schwerin ist die AfD-Fraktion am Donnerstag mit einem spontanen Abwahlantrag gegen die zweite Vizepräsidentin Schwenke gescheitert. Schwenke hatte in einer Debatte über Chancengleichheit von Männern und Frauen dem AfD-Abgeordneten Förster das Wort erteilt. Ihr Mikrofon war noch offen, als Förster zum Pult trat. Die Vizepräsidentin von der Linken sagte wörtlich: "Großer Gott, schon wieder der, den kann ich nicht ertragen." Landtagspräsidentin Hesse (SPD) wies den Antrag unter Hinweis auf die Geschäftsordnung des Parlaments und die Landesverfassung als unzulässig zurück. | 11.03.2021 19:30