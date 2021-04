Stand: 15.04.2021 19:23 Uhr Schwerin: Einzelhandel schließt am Freitag weitgehend

Der Einzelhandel in Schwerin muss von diesem Freitag an wegen der Corona-Pandemie wieder weitgehend schließen. Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) begründete diesen Schritt mit der hohen Sieben-Tage-Inzidenz von 176,7 in der Landeshauptstadt. Bereits seit Mittwoch gilt dort eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21.00 und 6.00 Uhr. Ab kommendem Montag schließen zudem die Schulen und Kitas. Landesweite Schritte könnten folgen. | 15.04.2021 19:15