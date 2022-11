Schwerin: Ein Tag in der Kita fast ohne Strom Stand: 02.11.2022 05:00 Uhr Mehr als 2.000 Kita-Kinder in Schwerin proben heute den Ernstfall eines Stromausfalls. "Stromfrei durch den Tag" heißt es in allen Einrichtungen der städtischen Kita-Gesellschaft.

Viele Kita-Kinder in Schwerin müssen heute ohne Strom auskommen. Die städtische Kita-Gesellschaft will mit ihnen für den Fall eines Blackouts proben. In der Kindertagesstätte "Waldgeister" will Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) vorbeischauen, um zu sehen, wie die Kleinen und ihre Betreuenden klarkommen. Bis auf die Heizung und den Kühlschrank in der Küche soll nichts laufen, was Strom aus dem öffentlichen Netz benötigt.

Vorher LED-Leuchten gebastelt

Ziel der Aktion ist nach Angaben der Kita-Leitung zu lernen, mit einer solchen Situation klarzukommen und mental vorbereitet zu sein. Die Kinder haben den Angaben zufolge LED-Leuchten gebastelt, die mit Batterie laufen. Der Essensanbieter liefert kalte Gerichte und die Größeren wollen mit dem Hausmeister mittags grillen. Die Eltern begrüßten das Projekt, hieß es.

