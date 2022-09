Schwerin: Ehemaliger Schulvereinspräsident wegen Untreue verurteilt Stand: 01.09.2022 16:59 Uhr Wegen Untreue und Urkundenfälschung in insgesamt 68 Fällen ist der ehemalige Präsident eines Schulvereins des Schweriner Stadtteils Neumühle zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Die Strafe hat das Amtsgericht zur Bewährung ausgesetzt.

Der heute 74-Jährige hat nach Überzeugung des Gerichts systematisch Gelder des Fördervereins einer privaten Schule abgezweigt. Außerdem war er auch noch der Präsident eines Sportvereins. Auch dort hat er sich laut Gericht kräftig bedient. Zwischen 2014 und 2019 wirtschaftete der Mann den Angaben zufolge rund 100.000 Euro in die eigene Tasche. Der nun Verurteilte hatte die Vorwürfe vor Gericht eingeräumt.

Einige Veruntreuungs-Verdachtsfälle bereits verjährt

Das Geld muss er nun zurück zahlen. Der 74-Jährige steht zudem in Verdacht, noch deutlich mehr Geld veruntreut zu haben - und zwar insgesamt bis zu 800.000 Euro. Die meisten Taten seien aber schon so lange her, dass sie mittlerweile strafrechtlich verjährt sind und in diesem Prozess nicht verhandelt werden konnten, hieß es. Dem Mann drohen nun noch zivilrechtliche Verfahren.

Weitere Informationen Schwerin: Ermittlungen wegen Veruntreuung In Schwerin ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den ehemaligen Vorsitzenden des Trägervereins der Neumühler Schule. Er soll in besonders schweren Fällen Gelder veruntreut haben. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 01.09.2022 | 17:00 Uhr