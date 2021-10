Schwerin: E-Scooter dürfen vorerst bleiben Stand: 05.10.2021 17:24 Uhr Der Rostocker E-Scooter-Anbieter "Moin" hatte in Schwerin 100 Roller aufgestellt - zunächst jedoch ohne eine Genehmigung der Stadt. Trotzdem dürfen die Roller erst einmal bleiben.

Die Stadt wolle verhindern, dass die Elektroroller überall stehen oder liegen bleiben, hieß es aus der Stadtverwaltung. Erst, wenn die Firma offiziell festgelegt hat, wo die Roller nach der Nutzung abgestellt werden dürfen, wolle die Stadt eine Sondergenehmigung erteilen.

Einigung: Roller dürfen erstmal bleiben

Der Schweriner Bauderzernent Nottebaum und einer der Geschäftsführer der Rostocker Verleihfirma "Moin" haben sich jetzt darauf geeinigt, dass der Verleih trotzdem erst einmal weiterlaufen darf - solange, bis die konkrete Vereinbarung steht. Auch in Wismar wollen Anbieter Leih-Roller aufstellen. Die Linken in der Wismarer Bürgerschaft wollen deshalb, dass die Stadt vorher mit dem Anbieter spricht - das hat die Bürgerschaft aber mehrheitlich abgelehnt. Die Verleihfirma soll nun wie in Schwerin eine Sondernutzung beantragen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 05.10.2021 | 15:00 Uhr