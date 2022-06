Stand: 20.06.2022 15:42 Uhr Schwerin: Durchsuchung nach "Hate Speech" im Internet

Im Zuge einer bundesweiten Aktion wegen Hass-Äußerungen im Internet hat die Polizei auch eine Wohnung in Schwerin durchsucht. Wie die Staatsanwaltschaft Schwerin mitteilte, wird dem 50-jährigen Mieter die Billigung von Straftaten vorgeworfen. Nach der Tötung von zwei Polizeibeamten am 31. Januar in Rheinland-Pfalz hatte das dortige Innenministerium eine Ermittlungsgruppe "Hate Speech" eingerichtet. Sie ging mehr als 1.600 Hinweisen auf Hass und Hetze im Netz nach. Inzwischen wird nach Angaben des Ministeriums gegen 150 Beschuldigte ermittelt. | 20.06.2022 15:41